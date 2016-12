Mit Bogen, Pfeil und Kräuterseife



Das Mittelalter-Experiment Das Mittelalter-Experiment

Der Historiker Mike Loades nimmt den Zuschauer mit auf eine Erkundungsreise ins Mittelalter. HISTORY™ zeigt die mit viel Enthusiasmus und Detailtreue produzierte Dokumentation „Das Mittelalter-Experiment“ am Sonntag, den 29. Juli, um 20 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Die Sendung deckt überraschende Unterschiede und Ähnlichkeiten zur heutigen Zeit auf.



Zahlreiche Filme und Bücher geben einen Einblick in das Leben der Ritter im Mittelalter. Doch wie der Alltag der einfachen Menschen aussah, darüber ist allgemein wenig bekannt. Der englische Historiker Mike Loades ist glühender Fan dieser Epoche und nimmt den Zuschauer mit auf seine persönliche Entdeckungsreise. HISTORY zeigt die 90-minütige Sendung „Das Mittelalter-Experiment“ am Sonntag, den 29. Juli, um 20 Uhr. Loades hilft beim originalgetreuen Bau einer Burg, übt sich im Schwert- und Bogenkampf und packt bei den täglichen Aufgaben mit an, um sich und den Zuschauern einen Eindruck von der Realität dieser Zeit zu ermöglichen.