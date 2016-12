München im Mittelalter



Die bayerische Landeshauptstadt München verfügt über eine lange Geschichte und Tradition. Gegründet im Jahre 1158, blühte die Stadt im Mittelalter so richtig auf...



Nach der Ächtung von Heinrich dem Löwen im Jahre 1180, geriet Bayern unter die Herrschaft der Wittelsbacher Adelsdynastie und München fiel zunächst an den Bischof von Freising. Im Jahr 1240 gelangte auch München in den Besitz der Wittelsbacher und schon 15 Jahre später wurde die Stadt zur herzöglichen Residenz von Ludwig II., auch genannt "Ludwig der Strenge". Währenddessen war die Stadt immer weiter angewachsen und unter König Rudolf von Habsburg erhielt sie ab 1280 wichtige Handelsfreiheiten. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts war München von der Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft her die bedeutendste Stadt in Oberbayern geworden.



Mit der Krönung von Ludwig IV. zum deutschen König im Jahr 1314 und zum römisch-deutschen Kaiser im Jahre 1328 wuchs die Bedeutung Münchens weiter an, da er in München residierte. Auch zu einem wichtigen religiösen Zentrum wurde die Stadt; im Franziskanerkloster Münchens wirkten damals bedeutende Persönlichkeiten wie Michael von Cesena und Wilhelm von Ockham. Zwischenzeitlich zerstörte ein Feuer 1327 große Teile der Stadt, bei dem bedeutsame Bauwerke zerstört wurden, wie z.B. der Alte Hof oder die Kirche. Beim Wiederaufbau vergrößerte man die Stadt nochmal und zog einen zweiten Mauerring um sie herum. Im Jahr 1340 verlieh Ludwig IV. München das "große Stadtrecht", was mit weiteren Privilegien und einer noch größeren Bedeutung einherging.