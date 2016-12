Burg Ehrenberg



Über der Gemeinde Reutte im Tiroler Außerfern steht auf einer Hügelkuppe in 1100m Höhe die Ruine der Burg Ehrenberg. Die Burg wurde ca. um das Jahr 1290 herum erbaut und ist zusammen mit der barocken Festung am Schlosskopf, dem kleinen Fort Claudia und der Ehrenberger Klause eines der bedeutsamsten Festungsensembles Mitteleuropas. Sie liegt direkt an der Via Claudia Augusta, welche früher eine wichtige Römerstraße war, und von Italien nach Deutschland führte.



Im Mittelalter war die Burg Ehrenberg immer wieder Schauplatz verschiedener kriegerischer Auseinandersetzungen. Armeen und Heere, die versuchten in Tirol einzufallen, lieferten sich hier harte Kämpfe mit den Österreichern, bei denen die Burg oft schwer beschädigt wurde. So verstärkte man die Festungsanlage im 17. und 18. Jahrhundert durch das Fort Claudia und der Festung am Schlosskopf und errichtete so einen richtigen Sperrgürtel um die eigentliche Burg. Nachdem das Festungsensemble vollständig fertig war, wurde Ehrenberg jedoch gar nicht mehr angegriffen. Stattdessen wurde die Festungsanlage 1782 von Kaiser Josef II. aufgelassen und die Burg dem Verfall preisgegeben.