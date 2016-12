Wilhelm von Moerbeke



Wilhelm von Moerbeke wurde um das Jahr 1215 herum geboren und war ein Geistlicher aus Flandern sowie ein bedeutsamer Übersetzer von antiken Schriften.



Wilhelm von Moerbeke war ein Mönch im Dominikanerorden. Er lebte ab 1268 in der italienischen Stadt Viterbo und war Teilnehmer vom Konzil in Lyon von 1274. Ab 1277 bis zu seinem Tod war er als Bischof von Korinth tätig, einem katholischen Außenposten in Griechenland.