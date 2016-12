Walther von der Vogelweide



Walther von der Vogelweide wurde um das Jahr 1170 herum geboren und war der wichtigste deutschsprachige Lyriker im Mittelalter. Von ihm sind 90 Minnelieder und 150 Sangsprüche überliefert - mehr als von jedem anderen Lyriker im Mittelalter.



Über Walthers Leben ist recht wenig bekannt. Wahrscheinlich lernte er das Singen in Österreich und verdiente sein Geld als fahrender Sänger, der an zahlreichen Adelshöfen gastierte. Belegt ist, dass er z.B. 1198 am Hof von Herzog Friedrich I. in Wien verweilte und danach an den Höfen des Stauferkönigs Philipp und des Welfen Otto IV. Ab 1213 war er im Umfeld von Kaiser Friedrich II. tätig und danach folgten weitere Aufenthalte an verschiedenen Fürsten- und Adelshöfen.