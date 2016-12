Leonardo da Vinci



Leonardo da Vinci, geboren am 15. April 1452 in Anchiano bei Vinci (daher auch sein Name), war ein italienischer Maler, Bildhauer, Architekt und Naturphilosoph. Er ist einer der bedeutsamsten Universalgelehrten aller Zeiten.



Leonardo da Vinci war der Sohn des Notars Piero da Vinci und vermutlich dessen Magd Caterina. Schon früh bemerkte man bei ihm eine große künstlerische Begabung und er begab sich in die Lehre bei einem bedeutsamen Bildhauer, Maler und Goldschmied in Florenz - Andrea del Verrochio. Nach erfolgreicher Lehre arbeitete er einige Zeit lang selbstständig, trat dann als freier Künstler in die Dienste von Lorenzo de Medicis und studierte in dessen Akademie Bildhauerei. Gemeinsam mit zwei Brüdern erhielt er 1483 den Auftrag ein Altarbild mit der Darstellung der Madonna in der Felsengrotte zu malen.