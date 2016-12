Jeanne d'Arc wurde während des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich als Tochter reicher Bauern geboren. Während des Hundertjährigen Krieges versuchte der englische König Eduard III. aufgrund erbrechtlicher Zusammenhänge seinen Anspruch auf den französischen Thron geltend zu machen und fiel dazu mit seinem Heer in Frankreich ein. Dieser Konflikt verstärkte sich im Laufe der Jahre weiter und im Jahre 1415 besiegte England unter König Heinrich V. Frankreich in der Schlacht von Azincourt und besetzte weite Teile des Landes.

Jeanné d'Arc , auch bekannt als Johanna von Orléans und geboren am 6. Januar 1412 in Lothringen, ist eine französische Nationalheldin und Heilige der katholischen Kirche.

Im Alter von 13 Jahren hatte Jeanné d'Arc ihre erste Vision, in der die heilige Katharina ihr befahl Frankreich von den Engländern zu befreien. Sie reiste zum französischen Thronfolger, dem späteren König Karl VII., überzeugte ihn von ihrem himmlischen Auftrag und bestärkte seinen Widerstandswillen. Dieser stellte Truppen zusammen, um die belagerte, strategisch wichtige, Stadt Orléans von den Engländern zu befreien. Jeanne d'Arc begleitete die Truppen und beeindruckte durch ihren Kampfeswillen. Sogar verwundet kämpfte sie weiter und schließlich konnten die Franzosen die Engländer aus der Stadt vertreiben. Jeanne d'Arc wurde als Heldin gefeiert und kurze Zeit später betrat Karl VII. den Thron. Der König schloss einen Waffenstillstand mit dem Herzog von Burgund ab, der auf Seiten der Engänder kämpfte.

Der Waffenstillstand war ein Jahr später hinfällig und Burgund besetzte die Stadt Compiègne. Jeanne d'Arc versuchte mit ihrem Heer auch diese Stadt zu befreien, wurde dabei allerdings gefangen genommen und an die Engländer ausgeliefert. Diese überstellten sie der Gerichtsbarkeit der Kirche, die ihr 1431 als Ketzerin den Prozess machte. Am 30. Mai des Jahres wurde sie in Rouen auf dem Marktplatz verbrannt. 1456 wurde sie rehabilitiert und 1920 durch Papst Benedikt XV. heilig gesprochen. Zahlreiche Filme, Romane und Inszenierungen sind ihrem Leben gewidmet.

Geburtsort: Domrémy, Lothringen

Geburts- & Sterbedatum: 6. Januar 1412 - 30. Mai 1431