Friedrich von Schiller



Friedrich von Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren und war ein beliebter und wichtiger Dichter. Er zählte zu den wichtigsten deutschsprachigen Dramatikern und war außerdem als Philosoph und Historiker tätig.



Nachdem er in jungen Jahren die militärische Karlsschule in Lorch besuchte, studierte Schiller ab 1776 Medizin und widmete sich nebenbei den Werken von Shakespeare und Rousseau. Danach wirkte er als Arzt und Dichter in Stuttgart. Im Jahr 1781 entstand sein Theaterstück "Die Räuber", was zu einem großen Erfolg wurde und ihn beflügelte weitere Werke zu schaffen. So entstand kurze Zeit später sein berühmtes Werk "Kabale und Liebe", das 1784 mit riesigem Erfolg erstmals aufgeführt wurde. Ab 1785 lebte Schiller in Leipzig und Dresden und schuf dort Werke wie z.B. "Thalia", "Ode an die Freude" oder "Don Carlos". 1788 begegnete er erstmals Goethe, mit dem ihm von da an eine innige Freundschaft verband. Es folgte eine Tätigkeit als Professor in Jena und die Hochzeit mit Charlotte von Lengefeld.